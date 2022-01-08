3600 ek gösterge için bomba gelişme! Polis, öğretmen, hemşire, imam maaş ve tazminatları artıyor

Milyonlarca memur ile memur emeklisinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili sadece belli meslek gruplarını değil tüm kamuyu kapsayacak şekilde bir hazırlık yapıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre çalışmanın polis, öğretmen, sağlık çalışanı, kamuda çalışan diğer meslek grupları ve din görevlilerini de kapsayacak şekilde, çerçeve bir yasaya oturtulacağı belirlendi. Çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile mayıs ayında TBMM gündemine taşınması planlanıyor.