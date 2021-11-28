36 ile kar yağışı uyarısı! Meteoroloji hafta ortası için 'dikkat' dedi
Meteoroloji, 28 Kasım-2 Aralık haftasının hava tahmin raporunu yayımladı. 5 günlük rapora göre, pazar gününden itibaren yurt genelinde kuvvetli sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Çarşamba ve Perşembe gününe dikkat çekilen açıklamada, Uşak, Bilecik, Kütahya ve Burdur'un da aralarında bulunduğu 36 il için kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü,28 Kasım-2 Aralık haftasının hava durumu raporunu kamuoyuyla paylaştı. Yayımlanan rapora göre; önümüzdeki haftanın ortasında yurt genelinde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olacak.
ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE ONLARCA İLDE KAR BEKLİNİYOR
Meteoroloji'nin tahminlerine göre; çarşamba günü, Bilecik, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Yozgat'ta kar yağışı etkili olacak. Perşembe günü ise Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis ve Van'da kar yağışı bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar'ın güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 kmsa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar'ın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 kmsa) şeklinde esmesi bekleniyor.