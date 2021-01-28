36 ile kar uyarısı! Meteoroloji o listeyi paylaştı Ankara, Bursa, Çanakkale de var
Meteoroloji 36 ile kar müjdesi verdi. Kar yağışı listesinde Ankara, Bursa, Çanakkale ve Kocaeli de mevcut. 6 ilde ise karla karışık yağmur etkili olacak. İşte meteorolojinin paylaştığı 36'lık liste...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, 36 ilin karın etkisi altına gireceği öngörüldü. Buna göre Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yoğun kar (20-50 cm), Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde ise kuvvetli kar (5-15 cm) bekleniyor.
Raporda, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış ile yağış anında kuvvetli rüzgâr beklendiği belirtildi.
Meteoroloji ayrıca Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) rüzgâr beklendiğini kaydetti.
Kar beklenen iller şöyle; Afyonkarahisar, Ankara, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Yozgat, Çorum, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Muş...