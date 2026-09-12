35 yıllık şirkette kötü son! Alacaklılara duyuruldu

Ege Bölgesi ve İzmir'in çeyrek asrı aşan köklü şirketlerinden biri daha ekonomik darboğaza yenik düştü. 35 senedir sektörde dev projelere imza atan İzmer İnşaat Sanayi Ticaret ve Turizm A.Ş. hakkında yürütülen adli süreç tamamlandı ve şirketin iflası resmileşti.

İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KARARINI VERDİ

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2023/829 Esas sayılı dosyası kapsamında yürütülen yargılamada, mahkeme heyeti İzmer İnşaat’ın iflasına hükmetti. Kararın ardından tasfiye ve alacak tespiti işlemleri İzmir İflas Müdürlüğü nezdinde hız kazandı. İzmir İflas Dairesi tarafından yayımlanan ilan doğrultusunda, müflis şirketten alacağı bulunanların kayıt, kabul, ret ve öncelik sıralarını gösteren 8 Eylül 2026 tarihli ek sıra cetveli açıklandı. Hazırlanan liste İzmir İflas Müdürlüğü divanhanesine asılarak incelemeye açıldı.

İFLAS DAİRESİNDEN ALACAKLILARA DUYURU

İzmir İflas Dairesi tarafından yayımlanan ilan doğrultusunda, müflis şirketten alacağı bulunanların kayıt, kabul, ret ve öncelik sıralarını gösteren 8 Eylül 2026 tarihli ek sıra cetveli açıklandı. Hazırlanan liste İzmir İflas Müdürlüğü divanhanesine asılarak incelemeye açıldı.

İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) ilgili maddeleri uyarınca alacaklıların itiraz süreleri de açıklandı:

Alacağın Esasına İlişkin İtirazlar: İlan tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde İzmir Asliye Ticaret Mahkemeleri’nde dava açılması gerekiyor.

Sıralamaya İlişkin İtirazlar: Cetveldeki öncelik sırasına itiraz edecek alacaklıların en geç 7 gün içinde İzmir İcra Hukuk Mahkemeleri’ne başvurması zorunlu kılındı.

35 yıllık şirketin iflası, İzmir iş dünyasında ve inşaat sektöründe üzüntüyle karşılandı