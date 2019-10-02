3.5 TL'ye tavuk döner olur mu işin gerçeğini yapanlar açıkladı
OKUL çevreleri, iş yeri yakınları, sokak araları ve işlek caddelerde tavuk döner satan dükkanlar var. 3.5 TL'ye satan da var 10 TL'ye satan da. Peki fiyat farkı neden kaynaklanıyor? DHA ekibi tavuk döner fiyatındaki farkı, farklı dükkanlarda esnaf ve vatandaşlara sordu.
Esenler'de dükkanı bulunan Güven Ağakişi, yarım ekmek tavuk döneri 3,5 TL'den satıyor. Ağakişi, "Birincisi yerine göre değişiyor tavuk fiyatları. Burada 3,5 TL ise başka yerde 5 TL'ye satılıyor. Alım gücüne bağlı. 3,5 TL'ye bile itiraz eden oluyor, müşteri geliyor 2 TL'ye tavuk döner istiyor. Mevkiye göre değişiyor. Tavuk biraz ucuz olduğu için, her türlü kurtarıyor. Dükkanda ağabeyimle, ben çalışıyorum. Şükür kurtarıyor yani" dedi. Ağakişi, ucuz tavuk dönerde tavuk derisi ve sakatat kullanılıyor eleştirileri için ise, "Onlar gelsin, yaşasınlar burada. Asgari ücrete yaşasınlar, görelim onları. Yapanlar olabilir, onu bilemem. Biz kendimiz yapıyoruz. Tavukçu göğüs olarak getiriyor, kendimiz açıyoruz, kendimiz takıyoruz. Bizim yaptığımız hazır değil, hazırların içine ne katıldığını bilemeyiz" ifadelerini kullandı.
Normal kilosu 15 liraya geliyor: Sultanahmet'te tavuk döner satan Cuma Çoban, ucuz fiyata satılan tavuk dönerler için, "Normal kilosu zaten 15 TL'ye geliyor. Buna 100 gram koyduğun zaman kazancın zaten düşüyor. Bunda mutlaka bir şey vardır. Ekmek zaten 1,5 TL. 3,5 TL'ye veren de mutlaka bir şey vardır. En düşüğü 10 TL olabilir. 3,5 TL'ye tavuk kalmadı, o 2000 yılındaydı" ifadelerini kullandı.
Sağlıklı değil martı eti: Sultanahmet'te yarım ekmek tavuk döneri 11 TL'ye satan Davut Ateş ise, "Biri Beyazıt'ta satıyor 5 TL, bizde 11 TL. Kiram ucuz diyorlar, sürümden kazanıyorum diyorlar ama müşteriyi kandırıyorlar. Sağlıklı değil, martı eti. Zaten herkes işini yapsa böyle olmaz. İşi bilen de yapıyor, bilmeyen de. Parası olan büfe açıyor, bu işi yapıyor. Gerçekten bu işi yapacak insanlar yapmıyor. O fiyata verilmez yani. 7, 8 TL'nin altında tavuk yok. Tavuğun kilosu 15 TL. 3 TL'ye sattığın tavuktan ne kazanırsın? Vatandaşa çağrımız ucuz etin yahnisi olmaz. Yemek istiyorsan kaliteli et yiyeceksin" dedi.
Yeter ki karnımız doysun diyorlar: Pek çok vatandaş ucuz fiyata satılan tavuk döneri tercih etmediğinin altını çiziyor. Necati Güngör bu konuda, "Tadına bakıyoruz, temizliğine bakıyoruz. Hoşuma giderse devamlı aynı yerden yiyoruz. Bence 5 TL'nin altında tavuk döner olmaz. Vatandaş yiyor ama iyi kötünün hesabını yapmıyorlar yani. Yeter ki karnımız doysun diyorlar ama maalesef öyle değil. Yediğin zaman biraz fazla vereceksin, yediğin dönerden de tat alacaksın" dedi.