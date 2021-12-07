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35 ilde Meteoroloji alarm verdi! Kuvvetli yağış geliyor saat verildi: İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa

35 ilde Meteoroloji alarm verdi! Kuvvetli yağış geliyor saat verildi: İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yurdun büyük bölümünde yağmur bekleniyor. Meteoroloji illere göre 5 günlük tahminini paylaştı.

35 ilde Meteoroloji alarm verdi! Kuvvetli yağış geliyor saat verildi: İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş dışında), İç Anadolu (Sivas dışında) ile Batı Karadeniz'in (Sinop dışında) yağmur ve Sağanak, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

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35 ilde Meteoroloji alarm verdi! Kuvvetli yağış geliyor saat verildi: İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa

Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta’nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 

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35 ilde Meteoroloji alarm verdi! Kuvvetli yağış geliyor saat verildi: İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa

Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve Fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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35 ilde Meteoroloji alarm verdi! Kuvvetli yağış geliyor saat verildi: İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa

Sıcaklıkların Marmara ve Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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