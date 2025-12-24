35 ilde kar alarmı! Rusya'dan geliyor, sıcaklık 10 derece birden düşüyor
Beklenen kar yağışı nihayet geliyor. Soğuk hava dalgası kapımızda.... Cuma gününden itibaren sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Hafta sonu ise 35 ilde kar yağışı bekleniyor. Uzman isimler İstanbul'da da kar yağışı görüleceğini bildirdi. İşte son hava durumu tahminleri...
Rusya üzerinden kuvvetli soğuk ve kar yağışı geliyor. Hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren azalacak ve hafta sonu da mevsim normallerinin altına düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altına düşeceğini söyledi.
Üç büyükşehirde hava durumu
Ankara'da perşembe ve cuma günü yağmur öngörülüyor, yüksek kesimlerde hafif kar yağışı görülecek.
İstanbul'da cuma gününden itibaren sağanak bekleniyor. Sıcaklık 13 dereceden 7-8 derecelere düşecek.