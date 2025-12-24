BIST 11.347
DOLAR 42,85
EURO 50,68
ALTIN 6.189,97

35 ilde kar alarmı! Rusya'dan geliyor, sıcaklık 10 derece birden düşüyor

|
35 ilde kar alarmı! Rusya'dan geliyor, sıcaklık 10 derece birden düşüyor

Beklenen kar yağışı nihayet geliyor. Soğuk hava dalgası kapımızda.... Cuma gününden itibaren sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Hafta sonu ise 35 ilde kar yağışı bekleniyor. Uzman isimler İstanbul'da da kar yağışı görüleceğini bildirdi. İşte son hava durumu tahminleri...

35 ilde kar alarmı! Rusya'dan geliyor, sıcaklık 10 derece birden düşüyor - Resim: 1

Rusya üzerinden kuvvetli soğuk ve kar yağışı geliyor. Hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren azalacak ve hafta sonu da mevsim normallerinin altına düşecek.

110
35 ilde kar alarmı! Rusya'dan geliyor, sıcaklık 10 derece birden düşüyor - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altına düşeceğini söyledi.

210
35 ilde kar alarmı! Rusya'dan geliyor, sıcaklık 10 derece birden düşüyor - Resim: 3

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara'da  perşembe ve cuma günü yağmur öngörülüyor, yüksek kesimlerde hafif kar yağışı görülecek.

310
35 ilde kar alarmı! Rusya'dan geliyor, sıcaklık 10 derece birden düşüyor - Resim: 4

İstanbul'da cuma gününden itibaren sağanak bekleniyor. Sıcaklık 13 dereceden 7-8 derecelere düşecek.

410