340 yıllık ağaç zarar görmesin diye yapılan binayı görenler şaşkına dönüyor

Yunusemre ilçesinin Barbaros Mahallesi'nde bulunan binanın mimarisi başta şaşkınlık yaratırken, beğeni de topluyor. Saruhanbey İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından öğrenci yurdu olarak kullanılan bina önündeki 3 asırlık ağaca zarar vermeyecek şekilde inşa edilmiş.