340 yıllık ağaç zarar görmesin diye yapılan binayı görenler şaşkına dönüyor
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde 340 yıllık kızılçam ağacına zarar vermemek için inşa edilen bir bina, ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor.
Yunusemre ilçesinin Barbaros Mahallesi'nde bulunan binanın mimarisi başta şaşkınlık yaratırken, beğeni de topluyor. Saruhanbey İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından öğrenci yurdu olarak kullanılan bina önündeki 3 asırlık ağaca zarar vermeyecek şekilde inşa edilmiş.
2002 yılında projesi tamamlanan binanın önünde bulunan ağacı gören vakıf yetkilileri, o dönem mimarlarla görüşerek yapının ağaca göre şekillendirilmesini istedi.
Mimarlar tarafından tekrar çizilen projede, 16 metre yüksekliğinde ve gövde çapı bugün itibariyle 330 santim olan 340 yıllık çam ağacı, binanın içinden geçirilerek binayla bütünleştirildi.
Binanın 2'nci ve 3'ncü katının balkonundan geçerek yükselen kızılçam ağacı, görenlerin beğenisini topladı. Yapıyı görenler hem şaşırıyor hem de önünde fotoğraf çektirmeden ayrılmıyor.