BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,22
ALTIN 6.251,35
HABER /  GÜNCEL

34 şehirde FETÖ'ye ağır darbe! Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu

34 şehirde FETÖ'ye ağır darbe! Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 şehirde FETÖ'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, jandarma ekipleri tarafından son 2 haftadır devam een operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 43'ünün tutuklandığını bildirdi.

Abone ol

Yurt genelinde FETÖ'yle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak FETÖ'ye yönelik önemli bir operasyona daha imza atıldı. Ayrıntıları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, 34 şehirde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 43'ünün tutuklandığını açıkladı.

"MİLLETİMİZİN HUZURUNA KASTEDENLERLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozulduğuna dikkati çekti. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"34 ilde FETÖ’ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık 43'ü tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Tutuklu Şile Belediye Başkanı ek ifade verdi: İmamoğlu görevden alma talimatı verdi
Tutuklu Şile Belediye Başkanı ek ifade verdi: İmamoğlu görevden alma talimatı verdi
Biz almazsak Rusya veya Çin alır dedi duyurdu! İsteseler de istemeseler de...
Biz almazsak Rusya veya Çin alır dedi duyurdu! İsteseler de istemeseler de...
Emine Erdoğan: Kültürel mirasımızla gençler arasında köprüler kuracak bir çaba içinde olmalıyız
Emine Erdoğan: Kültürel mirasımızla gençler arasında köprüler kuracak bir çaba içinde olmalıyız
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG/SDG işgalindeki son mahallenin de kurtarıldığını duyurdu
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG/SDG işgalindeki son mahallenin de kurtarıldığını duyurdu
Galatasaray-Fenerbahçe finaline saatler kala büyük sürpriz! Yıldız isim geri döndü: İşte muhtemel 11'ler
Galatasaray-Fenerbahçe finaline saatler kala büyük sürpriz! Yıldız isim geri döndü: İşte muhtemel 11'ler
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bülteni
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bülteni
Kars'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Kars'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Türkiye, Suriye operasyonuna müdahil olacak mı? 'Hazır bekliyoruz'
Türkiye, Suriye operasyonuna müdahil olacak mı? 'Hazır bekliyoruz'
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
Uyuşturucu operasyonunda son dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda son dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Marmaray ve metroya maç ayarı! Bugün bu duraklar kapanacak!
Marmaray ve metroya maç ayarı! Bugün bu duraklar kapanacak!
İstanbul Valiliği'nden art arda uyarı! Yağış ve kuvvetli rüzgara dikkat
İstanbul Valiliği'nden art arda uyarı! Yağış ve kuvvetli rüzgara dikkat