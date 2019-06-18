33 tane dövmesi olan İrem Derici tek tek dövmelerinin anlamını açıkladı

Geride bıraktığımız yılın büyük bir kısmını hastanede geçiren ve adeta hayata yeniden tutunan şarkıcı İrem Derici, şimdilerde yeni çıkardığı Mest Off albümü ile konuşuluyor. Takipçilerinin beğenisine sunduğu albümü ile 90’lı yılların şarkılarına kendi yorumunu katan Derici, yaptığı son paylaşımda yeni dövmesini hayranlarının beğenisine sundu.