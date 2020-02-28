33 şehit haberi sonrası Türkiye mültecilere kapıları açtı! Sınıra yığıldılar
İDLİB'de 33 askerimizin şehit olmasının ardından Türkiye Suriyeliler için sınır kapılarını açtı. Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyeli göçmenler sınırlara akın etti. Kimileri tarladan kimileri sınır kapılarından geçmeye çalışıyor.
Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Edirne'den sınıra doğru hareketlilik arttı. Ege bölgesinde de düzensiz göçmenler sahillere doğru akın etmeye başladı. Bodrum'da gece başlayan hareketlilik sabah saatlerinde iyice yoğunlaştı. Mülteciler lastik botlarla Ege Denizi'ni geçmeye hazırlanıyor.
Mülteciler Bodrum'da sahile akın etti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzensiz göçmen hareketliliği arttı. Geceden itibaren Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Bodrum ilçesindeki sahil bölgesine geldi. Özellikle Bodrum'a yakınlığıyla bilinen adalara geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin yanlarında lastik bot getirdikleri de görüldü.
Lastik botlarla Ege Denizi'ne açılma hazırlığı
Bodrum'da hareketlilik sabah saatlerinde daha da arttı. Bazı düzensiz göçmenlerin limanlarda bekledikleri görüldü. Kimi gruplar arasında aileler de var. Ailelere bebekler ve çocukları da eşlik ediyor.
Geceden itibaren Avrupa’ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmen Edirne’ye gelerek sınıra doğru yaya olarak harekete geçti.