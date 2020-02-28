33 şehit haberi sonrası Türkiye mültecilere kapıları açtı! Sınıra yığıldılar

Lastik botlarla Ege Denizi'ne açılma hazırlığı

Bodrum'da hareketlilik sabah saatlerinde daha da arttı. Bazı düzensiz göçmenlerin limanlarda bekledikleri görüldü. Kimi gruplar arasında aileler de var. Ailelere bebekler ve çocukları da eşlik ediyor.