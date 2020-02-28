33 askerimiz şehit edildi Emel Sayın Berkay Şahin ve Hatice konserlerini iptal etti
İDLİB'de 33 askerimizin şehit edilmesinin ardından Berkay Şahin, Emel Sayın ve şarkıcı Hatice, konserlerini iptal etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tüm kültür sanat etkinlikleri de 3 gün süreyle iptal edildi.
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin TSK konvoyuna düzenlediği hain hava saldırısı sonucunda 33 askerimiz şehit düştü. Acı haber, Türkiye'yi yasa boğarken ünlü isimler de sessiz kalmadı. Emel Sayın, Berkay Şahin, şarkıcı Hatice konserlerini erteledi.
Berkay Şahin, "Bugün ve yarın yapacağımız konserlerimiz maalesef içimiz bu kadar yanarken yapılamaz, iptal ediyoruz. Şehitlerimiz için yüce rabbimden rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Geride kalanlara sabır versin Allah'ım" dedi.
Emel Sayın da Instagram hesabından, "Yarınki Denizli konserimiz İdlib'de mehmetçiğimize yapılan hain saldırı sebebi ile ileri bir tarihe ertelenmiştir. Milletimizin başı sağ olsun" paylaşımıyla konseri iptal ettiğini duyurdu.
Şarkıcı Hatice de bugün Kartal'da gerçekleşmesi planlanan konserini iptal ettiğini söyleyerek "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.