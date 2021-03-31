32 yaşındaki Pınar Yüksel'in hayatını mağazada duyduğu sözler değiştirdi

Zayıflama sürecine nasıl başladığını anlatan Yüksel, “Kilolarım yüzünden merdiven çıkamıyordum, yürüyemiyordum, nefes nefese kalıyordum. Bacaklarımda ağrılar ve ödemler arttı. İnsanların bakışları nedeniyle sokağa çıkmak istemiyordum. Bununla birlikte gittiğim bir mağazada bana göre kıyafet bulunmadığını söylediklerinde oturup ağladım. Yaşadığım bu olay zayıflamak konusunda kararımı vermemi sağladı. Bir yakınımın tavsiyesi üzerine bir güzellik merkezine gelerek bölgesel incelme tekniğiyle zayıflamak istediğimi söyledim. Sağolsunlar burada beni motive ettiler ve sağlıklı beslenmek için profesyonel destek almamı sağladılar. Bu şekilde kararlı bir şekilde başladığımız sürecin sonunda, ameliyatsız, ilaçsız olarak 80 kilo verdim. Şimdi çok mutluyum. Ben başarabildiysem herkes başarabilir” dedi.