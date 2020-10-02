32 yaşındaki öğretmen 'Özel şeyler yapacağım' diyerek 16 yaşındaki öğrencisi ile ilişkiye girdi

"Davranışın nedeniyle anne ve babanın yaşamları boyunca senden utanmasına sebep oldun. Bunun, sana verdiğim cezadan daha büyük bir ceza olduğuna inanıyorum. Çünkü altı ayın sonunda serbest kalacaksın ama anne ve baban yaşamları boyunca senden dolayı utanç duyacaklar."