32 yaşındaki öğretmen 'Özel şeyler yapacağım' diyerek 16 yaşındaki öğrencisi ile ilişkiye girdi
Amerika'nın Wisconsin eyaletinde bir lisede görev yapan 32 yaşındaki öğretmen Courtney Roznowski, 16 yaşındaki öğrencisi ile ilişkiye girdiği için 6 ay hapis cezası aldı. Öğretmenin öğrencisine ilişki öncesi attığı mesajlar ise utanç verici olarak yorumlandı.
Amerika'nın Wisconsin eyaletinde bir lisede görev yapan Courtney Roznowski isimli öğretmen, 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi. Mahkemeye çıkarılan öğretmen 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
"Anne ve babalar için kabussun"
2019 yılında meydana gelen olay ile ilgili görülen davanın mahkeme başkanı Donald Zuidmulder öğretmene cezasını açıklamadan önce önce şunları söyledi: "Sen şuan için çocuklarının güvende olmasını isteyen anne babalar için bir kabussun. "
"Davranışın nedeniyle anne ve babanın yaşamları boyunca senden utanmasına sebep oldun. Bunun, sana verdiğim cezadan daha büyük bir ceza olduğuna inanıyorum. Çünkü altı ayın sonunda serbest kalacaksın ama anne ve baban yaşamları boyunca senden dolayı utanç duyacaklar."
Öğretmen, okul tarafından mentor hoca olarak atandıktan sonra 16 yaşındaki öğrencisi ile öğretmen öğrenci olarak mesajlaştıklarını, daha sonra iki kez ilişkiye girdiklerini kabul etti.