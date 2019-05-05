31 yıldır aralıksız oruç tutan esnaftan ilginç Ramazan ayı tavsiyeleri

"Bu kadar yılı bulacağını bilmiyordum." diyen Ay, "Şu anda 31 yıla kadar dayandı. Bunun uzun günler, sıcak günleri var. Ama Rabbim hep bir kolaylık veriyor. Beni dışarıdan gören insanlar şaşırıyorlar. İnsanlar marketin önünden geçerken ‘Oruç tutan abi sen misin’ diye soruyorlar. Ben orucu Allah için tutuyorum. İnsan kendisini rabbine yönelttikçe Rabbim bir kolaylık veriyor” dedi.