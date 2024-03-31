BIST 9.142
DOLAR 32,40
EURO 35,04
ALTIN 2.327,74
HABER /  GÜNCEL

31 Mart yerel seçimlerinde hangi ilde hangi parti önde?

31 Mart yerel seçimlerinde hangi ilde hangi parti önde?

Aylardır beklenen 31 Mart yerel seçimleri gerçekleşti ve sandıkların büyük bir bölümü açıldı. Peki güncel sonuçlara göre Türkiye genelinde hangi ilde hangi parti önde?

Abone ol

Türkiye aylardır beklediği 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandık başına gitti ve oyunu kullandı. Saat 17:00'de tamamlanan oy verme işlemi sonrası oy sayımına geçildi. Türkiye genelinde sandıkların büyük bir bölümü açılırken birçok ilde artık sonuçlara kesin gözüyle bakılıyor. Bazı illerde ise seçim heyecanı son oya kadar devam edileceği benziyor.

Türkiye seçim sonuçlarını Anadolu Ajansı ve ANKA'dan gelen verilere göre takip ediyor. Peki şu anda hangi ilde, hangi parti önde?

İşte illere göre parti dağılımları:

Açılan Sandık % 89.92 (23:00 itibariyle)

 Adana: CHP (%47)
 Adıyaman: CHP (%48.68)
 Afyonkarahisar: CHP (%50.62)
 Ağrı: DEM Parti (%49.98)
 Aksaray: AK Parti (%37.83)
 Amasya: CHP (%41.88)
 Ankara: CHP (%59.00)
 Antalya: CHP (%48.34)
 Ardahan: CHP (%42.01)
 Artvin: CHP (%44.62)
 Aydın: CHP (%50.52)
 Balıkesir: CHP (%50.17)
 Bartın: CHP (%52.02)
 Batman: DEM Parti (%64.90)
 Bayburt: AK Parti (%40.59)
 Bilecik: CHP (%49.17)
 Bingöl: AK Parti (%34.21)
 Bitlis: AK Parti (%38.60)
 Bolu: CHP (%53.88)
 Burdur: CHP (%45.80)
 Bursa: CHP (%47.45)
 Çanakkale: CHP (%39.41)
 Çankırı: MHP (%59.66)
 Çorum: AK Parti (%39.68)
 Denizli: CHP (%46.06)
 Diyarbakır: DEM Parti (%64.47)
 Düzce: AK Parti (%40.04)
 Edirne: CHP (%46.79)
 Elazığ: AK Parti (%38.08)
 Erzincan: MHP (%42.69)
 Erzurum: AK Parti (%49.58)
 Eskişehir: CHP (%48.55)
 Gaziantep: AK Parti (%37.63)
 Giresun: CHP (%56.75)
 Gümüşhane: MHP (%35.70)
 Hakkâri: DEM Parti (%47.36)
 Hatay: CHP (%44.17)
 Iğdır: DEM Parti (%46.24)
 Isparta: AK Parti (%42.46)
 İstanbul: CHP (%50.53)
 İzmir: CHP (%48.35)
 Kahramanmaraş: AK Parti (%41.53)
 Karabük: AK Parti (%34.49)
 Karaman: MHP (%50.18)
 Kars: MHP (%35.51)
 Kastamonu: CHP (%48.15)
 Kayseri: AK Parti (%38.19)
 Kilis: CHP (%41.48)
 Kırıkkale: CHP (%51.66)
 Kırklareli: MHP (%40.52)
 Kırşehir: CHP (%52.88)
 Kocaeli: AK Parti (%45.64)
 Konya: AK Parti (%49.56)
 Kütahya: CHP (%29.42)
 Malatya: AK Parti (%48.83)
 Manisa: CHP (%57.05)
 Mardin: DEM Parti (%56.24)
 Mersin: CHP (%58.68)
 Muğla: CHP (%56.22)
 Muş: DEM Parti (%39.72)
 Nevşehir: İYİ Parti (%52.84)
 Niğde: AK Parti (%36.29)
 Ordu: AK Parti (%40.16)
 Osmaniye: MHP (%39.73)
 Rize: AK Parti (%54.89)
 Sakarya: AK Parti (%47.31)
 Samsun: AK Parti (%40.90)
 Şanlıurfa: Yeniden Refah Partisi (%38.12)
 Siirt: DEM Parti (%50.41)
 Sinop: MHP (%49.11)
 Sivas: AK Parti (%39.50)
 Şırnak: AK Parti (%47.93)
 Tekirdağ: CHP (%50.27)
 Tokat: MHP (%52.33)
 Trabzon: AK Parti (%51.34)
 Tunceli: DEM Parti (%39.14)
 Uşak: CHP (%40.93)
 Van: DEM Parti (%54.70)
 Yalova: CHP (%46.90)
 Yozgat: Yeniden Refah Partisi (%37.13)
 Zonguldak: CHP (%53.30)

(Veriler Anadolu Ajansından alınmıştır)

ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar’da seçimi kazanan Burcu Köksal ilk kadın belediye başkanı oldu
Afyonkarahisar’da seçimi kazanan Burcu Köksal ilk kadın belediye başkanı oldu
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Davut Güloğlu'nun Düzce'de aldığı oy dikkat çekti! İşte Düzce yerel seçim sonuçları...
Davut Güloğlu'nun Düzce'de aldığı oy dikkat çekti! İşte Düzce yerel seçim sonuçları...
Muhittin Böcek oy kullandığı sandıktan kaç oy aldı?
Muhittin Böcek oy kullandığı sandıktan kaç oy aldı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 22.30'da açıklama yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 22.30'da açıklama yapacak
İzmir'de Cemil Tugay dönemi: Kazandık dedi ilan etti
İzmir'de Cemil Tugay dönemi: Kazandık dedi ilan etti
Artvin Belediye Başkanlığını CHP adayı Bilgehan Erdem kazandı
Artvin Belediye Başkanlığını CHP adayı Bilgehan Erdem kazandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçları ile ilgili ilk açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçları ile ilgili ilk açıklama
Türkiye’nin en genç belediye başkanı Karabük’ten
Türkiye’nin en genç belediye başkanı Karabük’ten
Bilecik Belediye Başkanlığını CHP adayı Melek Mızrak Subaşı kazandı
Bilecik Belediye Başkanlığını CHP adayı Melek Mızrak Subaşı kazandı
İsrail ordusundan Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne saldırı: 4 ölü
İsrail ordusundan Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne saldırı: 4 ölü