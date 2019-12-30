31 Aralık yarım gün mü yarın resmi tatil mi 31 Aralık tatil bilgisi geldi
31 Aralık yarım gün mü olacak, 31 Aralık resmi tatil mi araştırmaları yılbaşı tatili öncesi en çok araştırılan konu oldu. Resmi tatiller mevzuatına göre yılbaşından önceki gün yani 31 Aralık günü tatil değil. Yarın okullar ve iş yerleri açık olacak. Fakat 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil olacak.
31 Aralık yarım gün mü oldu, yarın okullar öğleden sonra tatil mi araştırması özellikle öğrencilerin gündeminde. Resmi tatiller mevzuatına göre yarın yani 31 Aralık salı günü okullar tatil olmayacak. Öğrenciler yarın tüm gün eğitime devam edecek. 1 Ocak 2020 Çarşamba günü ise yılbaşı tatili resmi tatil olacak ve okullar 1 gün kapalı olacak.
31 Aralık öğleden sonra tatil mi:
31 Aralık Pazartesi gününün resmi tatil olup olmadığı merak konusu olmaya devam ediyor.
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
Fakat bu yıl 28-29 Aralık tarihinin hafta sonu tatili ve 31 Aralık tarihinin salı gününe geliyor olması dolayısıyla çalışanlar yıllık izinlerini kullanarak 5 günlük köprü izin şansını kullanabilecek.
Resmi tatiller birleştirip 44 gün tatil yapabilirsiniz: Yapılan açıklamaya göre, yeni yılda çalışanlar tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek. Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin hafta sonuna denk geleceği 2020 yılında, birleştirme yapabilecekler için 44 gün izin imkanı doğacak. Dini bayramların dışındaki resmi tatillerin hafta içine denk geleceği belirtilerek çalışanların 13,5 gün izin alarak dilerlerse 44 gün tatil yapabilecekleri öğrenildi.