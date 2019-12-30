31 Aralık yarım gün mü yarın resmi tatil mi 31 Aralık tatil bilgisi geldi

31 Aralık öğleden sonra tatil mi:

31 Aralık Pazartesi gününün resmi tatil olup olmadığı merak konusu olmaya devam ediyor.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.