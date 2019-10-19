300'ü aşkın havanlı saldırıya uğrayan Nusaybin'de hasar tespit çalışması

Vatandaşlardan Ferhat Keskin, saldırılarda komşularının araçları ve binalarının kullanılamaz hale geldiğini, kendi iş yerinin de zarar gördüğünü belirtti. Saldırıda evlerin yıkıldığını, sivil halkın şehit olduğunu, çoğu insanın da yaralandığını anlatan Keskin, "Ölenlerin hepsi sivil halktı. Hatta saldırı olduktan sonra yaralılara yardıma gelenlerdi. Yardıma gelenlere tekrar saldırı olduğu için vefat ettiler. Zarar gören insanlara yardımın gelmesini istiyoruz." dedi.