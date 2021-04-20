300 milyon TL vurgun! "Arsa Avcısı" operasyonunda 106 gözaltı avukatlar da var

Ekiplerin yaptığı 2 yıllık teknik ve fiziki takip sonucunda;

Kamu görevlisi olan örgüt üyeleri tarafından kamu binasında oda ayarlandığı, burada Daire Başkanı olarak tanıtılan örgüt üyesi ile mağdurlar arasında sahte sözleşme imzalandığı...