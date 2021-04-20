300 milyon TL vurgun! "Arsa Avcısı" operasyonunda 106 gözaltı avukatlar da var
ANKARA Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenledikleri “Arsa Avcısı” operasyonunda aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de olduğu 106 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı “Arsa Avcısı” operasyonunu düzenledi.
Ekiplerin yaptığı çalışmada, örgüt üyelerinin müştekilere, devlet büyükleri ile yakın oldukları izlenimi vererek mağdurları ikna etmede avukatlık ofisi veya şirket ofislerini kullandıklarını tespit edildi.
Yapılan operasyonda suç örgütüyle ilişkili olduğu belirlenen 106 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Ekiplerin yaptığı 2 yıllık teknik ve fiziki takip sonucunda;
Kamu görevlisi olan örgüt üyeleri tarafından kamu binasında oda ayarlandığı, burada Daire Başkanı olarak tanıtılan örgüt üyesi ile mağdurlar arasında sahte sözleşme imzalandığı...