30 yıldır peşinde Türkiye'yi il il çekişle dolaşıyor! Çuvalı dolduruyor tam bir taş zengini

Arıkan, "O günden beri birbirimizi hiç bırakmadık. Amatör olarak çıktığım bu yolculukta kendimi geliştirdim. Gayret ederek bu alanda belli bir noktaya geldim. Profesyonel olarak taş toplayıp, işleyerek, iki çocuğumun geçimini sağlıyorum." dedi.