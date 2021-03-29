30 yıldır peşinde Türkiye'yi il il çekiçle dolaşıyor! Çuvalı dolduruyor tam bir taş zengini
ANKARA'da Ayhan Arıkan, Türkiye'de değerli taş avına çıkıyor. Çekiç, çuval ve birkaç yaşam malzemesiyle Türkiye'yi il il, ilçe ilçe dolaşan Arıkan, değerli taşların yerini adı gibi biliyor. Bakın değerli taşlar en çok nerelerde bulunuyormuş.
Yola çıkmadan konu hakkında geniş bir kaynak araştırması yapan Arıkan, gittiği bölgede de arazi yapısını inceliyor. Uzun süren çabalar sonucu tespit ettiği taşları toplayan Arıkan, bunlara atölyesinde şekil veriyor.
Arıkan, taşa sevdasının yaklaşık 30 yıl önce bir ağaç fosili bulmasıyla başladığını söyledi.
Arıkan, "O günden beri birbirimizi hiç bırakmadık. Amatör olarak çıktığım bu yolculukta kendimi geliştirdim. Gayret ederek bu alanda belli bir noktaya geldim. Profesyonel olarak taş toplayıp, işleyerek, iki çocuğumun geçimini sağlıyorum." dedi.
Sözlerine devam eden Arıkan, "Bahçeden markete kadar her şeyi kendim hazırlıyorum. Taşı topluyorum, işliyorum, form veriyorum, parlatıyorum, daha sonra da ürün haline getirip ambalajlayıp mağazamda veya fuarlarda satışını yapıyorum." ifadelerini kullandı.