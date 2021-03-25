30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'ı Tamer Karadağlı bakın nasıl korudu 'Karışamazlar'
Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'la ilişkisi eleştirilince açtı ağzını yumdu gözünü. Karadağlı, eleştirilere sert çıktı.
Tamer Karadağlı, hem Savaşçı dizisinde rol almasıyla hem de genç sevgilisiyle son zaman zamanlarda adından çokça bahsettirdi. Bir dönem televizyon ekranlarında yayımlanan. Pınar Altuğ ile başrol oynadıkları Çocuklar Duymasın'ın ardından yeniden ekranlara Savaşçı dizisiyle dönmeye hazırlanıyor.
Bu esnada da Karadağlı, henüz Savaşçı ekranlarda yer almadan genç sevgilisiyle vakit geçiriyor. Kendisinden tam 30 yaş küçük, 24 yaşındaki Iraz Yıldız ile beraber olan Karadağlı, gelen eleştirilere de sinirleniyor.
Karadağlı, genç sevgilisiyle alakalı gelen eleştirilere resmen ateş püskürdü:
"Aşkta yaş farkı olmaz. 24 yaşında kız. Karışmak kimsenin haddi değil. Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim."
30 yaş küçük sevgili Iraz Yıldız kimdir?: Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız 1997 yılında doğdu.