30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan Acun Ilıcalı'lı yeni olay paylaşım!
Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, 'Minik detaylar' diyerek yaptığı sosyal medya paylaşımıyla olay yarattı.
Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'na benzerliğiyle olay yaratan küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile aşkı tam gaz devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.
Şeyma Subaşı'dan ayrıldıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı, şu sıralar sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışma programını sunarak adından söz ettiriyor.
Fenomen yarışma programında gördüğümüz Acun Ilıcalı özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Survivor yarışmasının çekimlerinin yapıldığı Dominik'te bulunan ünlü ikili, mutlu birlikteliklerini paylaşmaktan artık çekinmiyor.