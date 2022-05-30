30 Mayıs altın uçuşa geçti gram 980 lira oldu! İslam Memiş'ten bomba 'çöküş' sözleri yükselişle kar edeceğini...
Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki yükselişe karşın, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 azalışla 967,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 980,4 lira seviyesinde işlem görüyor. Uzmanlar yeni hafta rakamları için ne diyor?
Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,3 artışla 980,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.608 lira, Cumhuriyet altını da 6.570 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,5 artışla 1.863 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonda zirvenin geride kalmış olabileceğine işaret etmesi ile küresel çapta oluşan pozitif havanın yeni haftaya taşındığını söyledi.
Yukarı yönlü ataklara dikkat!
Finans analisti Hatice Kolçak ''Mayıs’ta çok ciddi sıkıntılar geçirdik. Hem dünya hem de yurt içi hareketli geçti. Ben Haziran ayında yukarı yönlü atakların süreceğini düşünüyorum'' değerlendirmesinde bulundu. Finans analisti Hatice Kolçak şunları söyledi: