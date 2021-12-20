30 dakikada iki mevsim! Antalya'da turistler denizin ve karın keyfini çıkardı
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, turizm kenti Antalya’nın iki mahallesinde de etkili oldu. Kent merkezine 30 dakika uzaklıkta bulunan mahallelerde vatandaşlar kardan adam yapıp kar topu oynarken, bazı vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nde karlı dağlara karşı kulaç atmanın keyfini sürdü.
Turizm kenti Antalya’da bir günde adeta iki mevsim bir arada yaşandı. Birçok ilde etkili olan kar yağışı Antalya’nın Kumluca ilçesi Söğütcuması ve Konyaaltı Üçoluk Mahallesinde de etkili oldu.
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İki mahallede yaklaşık 30 santimetre kar yağdı.
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Kar yağışını duyan onlarca Antalyalı iki mahalleye giderek doyasıya karda eğlendi.
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Bazı çocuklar ise kardan adam yaparak, kar topu oynadı.
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