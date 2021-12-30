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30 Aralık altın fiyatları yükselişe geçti gram altın 750 lirayı aştı! İslam Memiş işin sırrını açıkladı

30 Aralık altın fiyatları yükselişe geçti gram altın 750 lirayı aştı! İslam Memiş işin sırrını açıkladı

Geçtiğimiz haftalarda 1065 liraya çıkan gram altın ani düşüşle 600 liranın altını görmüş ve yatırımcısını üzmüştü. Birkaç gündür dolardaki hareketlilik altın fiyatlarına da yansıdı ve altın yeniden yükselişe geçti. Gram altın 750 lirayı aştı. Uzmanlar yükselişe geçen altın için ne diyor?

30 Aralık altın fiyatları yükselişe geçti gram altın 750 lirayı aştı! İslam Memiş işin sırrını açıkladı

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel altın fiyatları da değer kazandı. Gram altın 750 lirayı aştı. Dolar da yeniden 13 liranın üstüne çıkınca yatırımcı fiyatlardaki tırmanışın kalıcı olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Para ve piyasa uzmanı İslam Memiş'ten altın ve dolar yatırımcılarına tavsiyeler geldi. 

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30 Aralık altın fiyatları yükselişe geçti gram altın 750 lirayı aştı! İslam Memiş işin sırrını açıkladı

30 Aralık altın fiyatları saat 13.50 itibari ile yükselişte... Gram altın  750 lirayı aştı çeyrek altın ise 1.261 liradan alıcı buluyor.

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30 Aralık altın fiyatları yükselişe geçti gram altın 750 lirayı aştı! İslam Memiş işin sırrını açıkladı

30 Aralık altın fiyatları
Gram: 759,23
Çeyrek: 1.261,00
Yarım: 2.332,00
Cumhuriyet: 4.643,00

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30 Aralık altın fiyatları yükselişe geçti gram altın 750 lirayı aştı! İslam Memiş işin sırrını açıkladı

Credit Suisse 2022 altın tahminini açıkladı

Credit Suisse değerli metaller analisti Fahad Tarıq, Fed'in 2022 yılında faiz oranlarını artırmaya hazırlanmasına rağmen kısa vadede altın fiyatları için iyimser olmaya devam ettiklerini söyledi.

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