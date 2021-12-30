30 Aralık altın fiyatları yükselişe geçti gram altın 745 lirayı aştı! İslam Memiş işin sırrını açıkladı
Geçtiğimiz haftalarda 1065 liraya çıkan gram altın ani düşüşle 600 liranın altını görmüş ve yatırımcısını üzmüştü. Birkaç gündür dolardaki hareketlilik altın fiyatlarına da yansıdı ve altın yeniden yükselişe geçti. Gram altın 750 lirayı aştı. Uzmanlar yükselişe geçen altın için ne diyor?
Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel altın fiyatları da değer kazandı. Gram altın 750 lirayı aştı.
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30 Aralık altın fiyatları saat 09.30 itibari ile yükselişte... Gram altın 750 lirayı aştı çeyrek altın ise 1.300 liradan alıcı buluyor.
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30 Aralık altın fiyatları
Gram: 765,27
Çeyrek: 1.311,00
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Yarım: 2.622,00
Cumhuriyet: 5.224,00
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