30 Ağustos etkinliklerine ‘pandemi’ yasağı! İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin 'koronavirüs pandemisi' gerekçesiyle yasaklandığı belirtildi.

Abone ol

Valiliklere gönderilen genelgede özetle “Kutlamalar pandemi süreci göz önüne alınarak; çelenk sunma programı, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, şehit ve gazi derneklerinden birer temsilcinin katılımıyla maske-mesafe kuralına riayet edilmesi suretiyle asgari düzeyde gerçekleştirilecek." denildi.

"Müsaade edilmeyecek"

Genelgede, "Tebriklerin kabulü programı yapılmayacak, resepsiyon düzenlenmeyecek, şehitlik ziyaretlerinin asgari katılımla maske-mesafe kuralına uygun, kısa süreli olarak yapılması sağlanacak. Vatandaşların evlerinin cam ve balkonlarını Şanlı Bayrağımız ile donatmaları yönünde teşvik edici paylaşımlarda bulunulacak. Belirtilen program dışında herhangi bir etkinlik yapılmasına müsaade edilmeyecek.” ifadesi kullanıldı.