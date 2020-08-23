BIST 1.110
DOLAR 7,34
EURO 8,64
ALTIN 457,82
HABER /  POLİTİKA

30 Ağustos etkinliklerine ‘pandemi’ yasağı! İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin 'koronavirüs pandemisi' gerekçesiyle yasaklandığı belirtildi.

Abone ol

Valiliklere gönderilen genelgede özetle “Kutlamalar pandemi süreci göz önüne alınarak; çelenk sunma programı, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, şehit ve gazi derneklerinden birer temsilcinin katılımıyla maske-mesafe kuralına riayet edilmesi suretiyle asgari düzeyde gerçekleştirilecek." denildi. 

"Müsaade edilmeyecek"

Genelgede, "Tebriklerin kabulü programı yapılmayacak, resepsiyon düzenlenmeyecek, şehitlik ziyaretlerinin asgari katılımla maske-mesafe kuralına uygun, kısa süreli olarak yapılması sağlanacak. Vatandaşların evlerinin cam ve balkonlarını Şanlı Bayrağımız ile donatmaları yönünde teşvik edici paylaşımlarda bulunulacak. Belirtilen program dışında herhangi bir etkinlik yapılmasına müsaade edilmeyecek.” ifadesi kullanıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji'den il il kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı geldi! Sel ve su baskını uyarısı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Almanların koronavirüs aşısına 100 Türk gönüllü
Çakarlı şehir eşkıyası! Sosyal medyaya düşünce aracını satışa çıkardı
CHPnin doktor milletvekili Mustafa Adıgüzel'den şok iddia! Günlük vaka sayısı 12 binin üzerinde
İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu
Ürdünlü Enerji Uzmanından Türkiye için çarpıcı doğalgaz yorumu
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (22 Ağustos 2020)
ÖNCEKİ HABERLER
Hizbullah, İsrail'e ait İHA'yı düşürdü! Hemen açıklama geldi
Hizbullah, İsrail'e ait İHA'yı düşürdü! Hemen açıklama geldi
Messi için Juventus iddiası! Ronaldo'yla buluşacaklar mı?
3 Türk'ün formasını giydiği Lille, Rennes ile yenişemedi
Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferi çıldırttı: Bunu nasıl yapar
Kariye camii nedir, nerede? Kariye Camii ibadete açıldı mı?
Yorumlar