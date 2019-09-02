3 yıldır aynı yerde ihtiyaç sahiplerine sebze meyve dağıtıyorlar

"Burada para geçmez"

Bayezid-ı Cedid Camii Derneği Başkanı Refik Yavuz, "Burada 3 yıldır her hafta cumartesi günü Bayezid-ı Cedid Camii önünde ekibimle birlikte fakir fukaraya meyve sebze dağıtıyoruz. Biz zaten etrafımızda, çevremizde mevcut olan garip gurebayı göz önünde bulundurduğumuz zaman, zaman zaman bir vicdanı muhasebe yapıyoruz. Ne yaparız? Ne ederiz? soruları neticesinde böyle bir faaliyeti hayata geçirme kanaati oluştu bizde. Biz de 'Ya Allah' dedik önce kendi semtimizin içerisinde bulunan garipleri düşünerek böyle bir faaliyeti yürütmeye karar verdik ve bu işe el attık. İlk haftalarda 20 veya 40 aileye ulaştık fakat daha sonraki zamanlarda bu artarak devam etti. Şu an 170 aileye ulaştık. Zamanla duyulunca muhtelif semtlerden veya ilçemizin mahallelerinde gelmeye başladılar. Genelde Kasımpaşa'dan, Yeniçarşı'dan, Cihangir taraflarından, Tophane'den, Fatih'ten ve bazen başka uzak semtlerden ilçelerden gelenler de oluyor." dedi.