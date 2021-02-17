3 yıl önce amatör olarak Malatya'da başladı! Taleplere yetişemiyorlar

Bu konuda ev hanımlarının yükünü azaltma amacıyla böyle bir işe giriştiklerini kaydeden Yıldırım, “İş yerimizi açtık ve büyük bir talep gördük. Bu işi yapınca gerçekten bu konuda insanların yardıma ihtiyacı olduğunu gördük. Bir nevi halı yıkama gibi ev hanımları da yünlerini yıkatacakları yerler arıyorlar. Talep artınca işi büyütmemiz ve daha profesyonel olarak bu işi yapmamız gerektiğini düşündük” diye konuştu.