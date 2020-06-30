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3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra gömen şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdükten sonra mezarlığa gömen şahıs su kuyusunda yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda işsiz olduğu öğrenilen Harun S., iki yıldır nikahsız yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen E.'yi boğarak öldürdü.

Anne cezaevine gönderildi
Harun S. daha sonra boğarak öldürdüğü küçük Alperen'i evin karşısındaki mezarlığa gömdü. 6 gün sonra ortaya çıkan olayda Harun S. kayıplara karışırken, anne E.Ö de tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Su kuyusunda yakalandı
Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harun S.'nin olabileceği tüm yerleri didik didik aradı. Ekipler, günler sonra Harun S.'yi kullanılmayan bir evin su kuyusunda yakalayarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Harun S.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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