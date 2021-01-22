3 suçu aynı anda işleyen İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak: Sinir krizi geçirdim
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, hafta sonu yasağını deldi. Polisle başı belaya girdi. Polis memuruyla tartışan Dilan Çıtak savcılığa şikayet edildi.
Dilan Çıtak Tatlıses hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymadı. Tatlıses, köpeği veterinere götürmek için yasağı ihlal ettiğini, bu nedenle kendisine kesilen cezaya itiraz ettiğini belirtti. Takvim'de yer alan habere göre ünlü şarkıcıya 3150 TL ceza kesildi.
Tartıştığı polislere hakaret ettiği için savcılığa şikayet edilen Çıtak, verdiği ifadede "Olay günü hasta köpeğimi veterinere götürüyordum. Polis ceza kestiği sırada köpeğim kustu. Ben de sinir krizi geçirdim" dedi.
Soruşturmada ifade veren Çıtak, olay günü nişanlısı Levent Dörter ile birlikte köpeğini veterinere götürmek istediklerini, polisler durdurduğunda köpeğinin kusmaya başladığını ve elindeki raporu polise gösterip acil hastaneye gitmek istediklerini söylediğini anlattı.
Dilan Çıtak, "Rapora rağmen polisler bizimle münakaşa etmeye başladı. Köpeğim kusmaya başlayınca sinir krizi geçirdim. Polislerin görevini yapmasına engel olmadım" dedi.