3 suçu aynı anda işleyen İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak: Sinir krizi geçirdim

Dilan Çıtak Tatlıses hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymadı. Tatlıses, köpeği veterinere götürmek için yasağı ihlal ettiğini, bu nedenle kendisine kesilen cezaya itiraz ettiğini belirtti. Takvim'de yer alan habere göre ünlü şarkıcıya 3150 TL ceza kesildi.