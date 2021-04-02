3 sene sonra ekranlara dönecekti ertelendi sebebi Bergüzar Korel'e bile sürpriz oldu
Bergüzar Korel, 3 senenin ardından ''Kanlı Yayın'' dizisiyle ekranlara dönecekti fakat dizi ertelendi. Sebebi ise Bergüzar Korel'e bile sürpriz oldu.
Geçtiğimiz yıl ikinci çocuğunu kucağına alan Bergüzar Korel, 3 senenin ardından yeniden ekranlara dönme kararı aldı. ''Kanlı Yayın'' adlı dizisi için anlaşma imzalayan Korel, dizide Neslihan karakterine hayat verecekti.
Bir genç kızın ölümüyle başlayan dizinin 10 bölüm süreceği konuşuluyordu, çalışmalara da başlanmıştı hatta… Ancak Bergüzar Korel, dizisini erteledi. Sebebi ise güzel oyuncuya bile sürpriz oldu. Korel, hem dizinin iptalini hem de müjdeli haberi şöyle duyurdu:
''Ekranlardan uzak kaldığım 3 yılın ardından, beni çok heyecanlandıran, kreatif tarafında olduğum ve aylardır çok kıymetli bir ekiple hazırlandığımız “Kanlı Yayın” adlı dizimiz için sete çıkmaya hazırlanırken ailecek de bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak hamile olduğumu öğrendim.''
''Hamile olmam projeye devam etmeme engel değilken, artan vakalar yüzünden çekimlerimizi ileri bir tarihe attığımızda maalesef fiziksel değişimim karaktere ve projemize uygun olmayacağı için aylardır üzerine çalıştığımız işimizi erteleme kararı almak zorunda kaldık.''