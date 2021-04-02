3 sene sonra ekranlara dönecekti ertelendi sebebi Bergüzar Korel'e bile sürpriz oldu

''Ekranlardan uzak kaldığım 3 yılın ardından, beni çok heyecanlandıran, kreatif tarafında olduğum ve aylardır çok kıymetli bir ekiple hazırlandığımız “Kanlı Yayın” adlı dizimiz için sete çıkmaya hazırlanırken ailecek de bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak hamile olduğumu öğrendim.''