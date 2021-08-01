3 şehirde 9 noktada orman yangınları sürüyor! Bodrum yangını kontrol altına alındı

Türkiye yangınlarla boğuşuyor. Antalya'nın Manavgat, Akseki, Gazipaşa ilçeleri, Mersin'in Silifke ilçesi ve Muğla'nın Bodrum Marmaris, Köyceğiz ile Milas ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. 28-31 Temmuz tarihleri arasında çıkan 107 yangından 98 yangın ise kontrol altına alındı. Orman Pakanı Bekir Pakdemirli son dakiki bilgisi olarak Bodrum, Muratpaşa ve Mersin yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu..

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Antalya'nın Manavgat, Akseki, Gazipaşa ilçeleri, Mersin'in Silifke ilçesi ve Muğla'nın Bodrum Marmaris, Köyceğiz ile Milas ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin verdiği bilgilere göre 30'u aşkın ilde 107 orman yangını çıktı, bunlardan 98'i kontrol altına alındı. Manavgat, Marmaris, Bodrum dahil 9 bölgede yangın söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Yangından etkilenen alanlar 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilirken, yangınlarda 5'i Manavgat'ta, biri Marmaris'te olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise bu bu sabahtan itibaren sevindiren gelişmeleri peş peşe duyurdu... İşte yangınlarla ilgili dakika dakika yaşananlar...

10:48 BODRUM YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bodrum yangınıyla ilgili sevindiren haberi duyurdu. Pakdemirli, "MUĞLA BODRUM YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmaları devam ediyor." paylaşımı yaptı.

10:08 MARMARİS ve KÖYCEĞİZ'DE HAVADAN MÜDAHALE



Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı 100 kişilik grup da destek veriyor. Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

10:00 ORMANLARDA YAPILAŞMA YASASI 39 YILLIK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ormanlarda yapılaşma yetkisinin Bakanlığa verilmesinin, 3 bakanlığın uhdesindeki yetkinin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sınırlandırılmasından ibaret olduğunu ve söz konusu düzenlemenin 39 yıl önce çıkarıldığını bildirdi.

09:42 ANTALYA MURATPAŞA YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman bakanı Pekir Pakdemirli'den sevindiren bir haber daha geldi. Bakan Pekdemirli, Twitter hesabından "ANTALYA GAZİPAŞA YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmaları devam ediyor" bilgisini verdi.

09:30 MERSİN'DEKİ 2 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MERSİN SİLİFKE’DE ÇIKAN 2 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI. Böylece MERSİN’de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu. Soğutma çalışmaları devam ediyor." bilgisini verdi.

09:20 BUGÜN İYİCE KONTROL ALTINA ALINMIŞ OLACAK

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Twitter hesabından yayınladığı videoda, bir video yayınladı ve Bodrum'daki yangınla ilgili son gelişmeleri aktardı.

Aras şu ifadeleri kullandı: "Bayır bölgesindeki yangına da müdahale etmeye çalıştık ancak o kadar çok yayıldı ki birden bire oradan Gökpınar, Gökpınar üzerinden Yukarı Mazı ve Gökbel ve Milas tarafında Beyciler bölgesine yayıldı. Ancak tüm gece biz bölgedeydik. Özellikle Yukarı Mazı ile tahliyeye başladık. Aşağı Mazı’da, İnce Yalı, Taşlı Yalı’da tahliyeleri gerçekleştirdik. 20’ye yakın tekne geldi, 1100’e yakın insanımızı tekneye bindirerek tahliye ettik. Şu anda o bölgede yangın devam ediyor. Bugün itibariyle helikopterler çalışmalarını tamamladığında yangın iyice kontrol altına alınmış olacak."

09:11 İÇMELER YANGINI KONTROL ALTINDA

Bodrum'un İçmeler mahallesindeki yangın, dün akşam saatlerinde tamamen kontrol altına alındı ve kısmi olarak soğutma çalışmaları devam ediyor. İçmeler mahallesinde tersaneler ve otellerin bulunduğu bölgeye ulaşan yangın nedeniyle civardaki yerleşimler ve 5 yıldızlı 3 otel tahliye edilmişti. Öte yandan Milas'ta başlayan ve Bodrum'un Mazı mahallesine ulaşan yangın ise etkisini sürdürüyor. İçmeler bölgesindeki ekiplerin, Mazı bölgesine kaydırıldığı öğrenildi.

Bodrum yangını sürüyor

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan yangınlar makilik alanda yayılmaya devam ediyor. Alevler İçmeler Mahallesi'nde tersaneler ve otellerin bulunduğu bölgeye ve 60 haneli Gökpınar Mahallesi'ne ulaştı. Bölgeden gelen son haberlere göre; alevler 85 haneli Mazı Mahallesi ve Armutçuk mevkiine de yayıldı.

İki mahalle boşaltıldı

Yangın nedeniyle iki mahalle büyük oranda tahliye edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, çevredekiler Sahil Güvenlik botları ve özel tur tekneleriyle bölgeden tahliye edildi. Yangının Milas'ta bağlı Ören Mahallesi'ne doğru ilerlediği öğrenildi.

Yoğun duman da çalışmaları zorlaştırıyor. Dumandan etkilenen iki itfaiye eri ve iki beton mikseri şoförüne bölgede hazır bekletilen ambulansta ayakta müdahale edildi.

3 mahalle daha tehdit altında

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Twitter'daki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, iki mahallenin tahliye edildiğini belirterek, Mazı, Çökertme ve Armutçuk mahallelerinin tehdit altında olduğunu söyledi.

'Nefes almakta zorlanıyoruz'

Başkan Aras, "Herkesin çok dikkatli olması lazım. Burada nefes almakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bodrum'a bağlı Umurca Mahallesi'ndeki yangın 10 saat sonra kontrol altına alındı. Alevlerin 50 hektarlık alana zarar verdiği öğrenildi.