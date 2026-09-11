3 okula saldıracaklarmış! C31K çetesine operasyon: Çocuklar hedefindeymiş

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformlarında suç içerikli paylaşımlar yapan ve kendilerini "C31K" olarak adlandıran yeni nesil suç örgütüne yönelik dev operasyon düzenlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 27 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medya platformlarında suç içerikli paylaşımlar yapan ve kendilerini 'C31K' olarak adlandıran yeni nesil suç örgütüne yönelik 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 27 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, çocuklara ait müstehcen görüntüler paylaştığı, milli ve manevi değerlere hakaret ettiği, hayvanlara eziyet içerikleri yaydığı belirlendi.

Ayrıca kamuoyunda tanınan kişilerin acı kayıplarını istismar ederek yakınlarına yönelik asılsız ihbarlarda bulunduğu, şiddet, şantaj ve tehdit içerikli mesajlar yaydığı tespit edildi.

Gruptaki şüphelilerin, yeni eğitim-öğretim yılı açılışında üç farklı ildeki üç okula silahlı saldırı planladıklarına dair paylaşımlar yaptıkları da öğrenildi.

3 İLDE 3 OKULA SALDIRI PLANLIYORLARDI

Telegram, Discord, X ve YouTube gibi platformlar üzerinden faaliyet yürüten şüphelilerin, çocuklara ait müstehcen görüntüler paylaştığı, milli ve manevi değerlere hakaret ettiği, hayvanlara eziyet içerikleri yaydığı belirlendi. Şüphelilerin ayrıca kamuoyunda tanınan kişilerin acı kayıplarını istismar ederek yakınlarına yönelik asılsız ihbarlarda bulunduğu, şiddet, şantaj ve tehdit içerikli mesajlar yaydığı tespit edildi. Grubun, yeni eğitim-öğretim yılı açılışında üç farklı ildeki üç okula silahlı saldırı planladıklarına dair paylaşımlar yaptıkları da öğrenildi.

27 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Savcılıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; Telegram, Discord, X ve YouTube başta olmak üzere çeşitli sosyal medya ve iletişim platformlarında; bebek ve çocuklara ait müstehcen görüntülerin paylaşılması ve yayılması, millî ve manevi değerlere yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulması, Türk Bayrağının yakılması, hayvanlara eziyet edilmesi ve hayvanların öldürülmesine ilişkin görüntülerin paylaşılması, toplumsal hassasiyet oluşturan güncel olaylar ile kamuoyu tarafından tanınan kişilerin acı kayıplarını istismar ederek bu kişilerin aileleri ve yakınlarının adreslerine yönelik sahte ihbarlarda bulunulması, ayrıca görsel, yazılı ve sesli mesajlar aracılığıyla şiddet, tehdit, şantaj, hakaret ile korku ve panik yaratmaya yönelik içeriklerin çevrimiçi gruplar üzerinden paylaşılması ve yayılması gibi eylemlerde bulunan, bunun yanı sıra yeni eğitim ve öğretim yılının açılışı sırasında üç farklı ilde bulunan üç ayrı okula yönelik silahlı saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına dair paylaşımlarda bulunan C31K isimli yeni nesil suç örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 19’u Adli Süreçteki Çocuk olmak üzere 32 şahıs tespit edilmiştir. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimat doğrultusunda tespit edilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, 11.09.2026 günü Ankara merkezli (22) ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama faaliyetleri neticesinde 27 şüpheli yakalanmış, ele geçirilen dijital materyallere inceleme yapılması amacıyla el konulmuştur