3 milyar insan koronavirüs karantinasında tüyler ürperten itiraflar çocuklar ölüyor
DÜNYA ülkeleri coronavirüs (Covid-19) kabusu ile boğuşurken gelen haberler hiç iyi değil. İngiltere ve İtalya Bilim Kurullarından tüyler ürperten itiraflar geldi: Hasta ve ölü sayısı en az 10 kat fazla... Hindistan da sokağa çıkma yasağı ilan etti. Böylece dünyada 3 milyar insan karantina altına alındı... İşte son gelişmeler...
Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı esareti altına alırken, salgında en fazla can kaybının yaşandığı İtalya ile İran'ın Koronavirüs Bilim Kurullarından tüyler ürperten itiraflar geldi. İki ülkenin yetkili isimleri de açıklanan ölü ve hasta sayısının çok az olduğunu, gerçek rakamın en az 10 kat fazla olduğunu belirtip, çok daha kötü günlere hazırlık yapılması çağrısı yaptılar. Hindistan'ın da sokağa çıkma yasağı ilan etmesiyle dünyadaki 3 milyar insan koronavirüs karantinası altına alınmış oldu. Dünyadaki son durum şöyle...
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Covid-19 vakalarında birinci dalgayı aştıklarını ancak Nevruz Bayramı için tatile çıkan vatandaşların dönmesiyle ikinci dalganın başlayabileceğini açıkladı. "Hastalığın ilk dalgasını aşmayı başardık ancak önümüzde yeni bir dalga olabilir" uyarısında bulunan Ruhani, halkın can güvenliğinden hükümetin sorumlu olduğunu vurgulayarak, "Parklar ve bahçeler kapatılabilir. 13 Ferverdin'deki geleneksel törenler (Nevruz'un 13. gününde ailelerin pikniğe çıkarak yaptıkları kutlamalar) önceki yıllardaki gibi olmayacaktır ancak salgının önüne geçmek için başka çaremiz yok. Halkımız bu tedbirlerin onların menfaati için alındığını bilmelidir" diye konuştu.
İran'da şehirden çıkmaya yasak
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ülkede şehirlerden çıkışların ve seyahatlerin yasaklandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin duyurduğu yeni kısıtlamaların tüm kurumlara tebliğ edildiğini belirten Rebii, "Cumhurbaşkanı, yeni seyahatlerin ve şehirlerden çıkışların yasaklanması talimatını verdi" dedi.
Rebii, "Bu katı bir karar ve bazı vatandaşlar bu karara razı olmayacak ancak halkın can güvenliği için bu kararlar alınmalıdır" ifadelerini kullandı. Kentlerden çıkabilme iznine sahip kişilerin niteliklerinin de yayımlanacak yönetmelikte duyurulacağını aktaran Rebii, "Bu kurallara yönelik ihlaller, adli merciler ve emniyet güçleri tarafından takip edilecektir" diye konuştu.
3 milyar kişi karantina altına alındı
Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da 21 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başbakan Narendra Modi, 1,3 milyar insanın yaşadığı ülkede bu geceden itibaren yasağın geçerli olacağını duyurdu. Vaka sayısının 500’ü aştığı, 10 kişinin de hayatını kaybettiği Hindistan, Çin'den sonra dünyanın en kalabalık ülkesi. Alınan kararla birlikte, dünya genelinde toplam karantina altındaki nüfus 3 milyara çıktı. Yani dünyanın yarıya yakını evlerinde.