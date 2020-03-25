3 milyar insan koronavirüs karantinasında tüyler ürperten itiraflar çocuklar ölüyor

Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı esareti altına alırken, salgında en fazla can kaybının yaşandığı İtalya ile İran'ın Koronavirüs Bilim Kurullarından tüyler ürperten itiraflar geldi. İki ülkenin yetkili isimleri de açıklanan ölü ve hasta sayısının çok az olduğunu, gerçek rakamın en az 10 kat fazla olduğunu belirtip, çok daha kötü günlere hazırlık yapılması çağrısı yaptılar. Hindistan'ın da sokağa çıkma yasağı ilan etmesiyle dünyadaki 3 milyar insan koronavirüs karantinası altına alınmış oldu. Dünyadaki son durum şöyle...