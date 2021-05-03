3 Mayıs hava durumu raporu! Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu raporunu paylaştı. Bir süredir etkili olan sıcaklıklar, bu hafta yerini yağmura bırakacak. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. İşte 3 Mayıs ve Türkiye geneli 5 günlük hava durumu...
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yarından itibaren etkili olacak olan yağışlarla birlikte düşüşe geçecek. Sağanak yağış geniş bir alanda etkili olurken hafta sonuna doğru yurdu terk edecek.
İstanbul’da bugün 26 dereceye kadar yükselecek sıcaklıklar yarın 5-6 derece kadar düşüş yaşayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Diğer bölgelerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.