SAĞLIK

3 malzemeli kurabiye tarifi

Sadece 3 malzemeyle yapılıyor, 5 dakikada hazırlanıyor! Şipşak kurabiyenin lezzetine ise doyum olmuyor.

Malzemeler:
125 gram tereyağı
4 yemek kaşığı pudra şekeri
1,5 su bardağı un

Pişirme önerisi:
Kullanmış olduğunuz malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.

Yapılışı:
Tereyağı, pudra şekeri ve elenmiş unu derin bir karıştırma kabına alın.

Azar azar ilave ettiğiniz un yardımıyla ele yapışmayan bir kıvam alana kadar karıştırın.

Küçük parçalara böldüğünüz kurabiye hamurlarına avuç içinizde yuvarlayarak şekil verin.

Yağlı kağıt serili bir fırın tepsisi üzerine aralıklı olarak dizdiğiniz kurabiyeleri, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 18-20 dakika kadar pişirin.

Mümkünse bir ızgara teli üzerinde oda sıcaklığında beklettikten sonra servis edin. 

KAYNAK: MYNET

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