3 malzemeli bulut tatlısı en bozuk moreli bile düzeltiyor! İşte ağzınızı tatlandıracak tarif

Sofraların olmazsa olmazları arasında yer alan tatlılar, farklı çeşitleriyle yemeklerden sonra ağzımızı tatlandırıyor. Bulut tatlısı da internetten en çok aranan tatlılar arasında yer alıyor.

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Tatlı, Türk kültüründe oldukça önemli bir konuma sahip olan besin olarak biliniyor. Özellikle akşam yemeklerinden sonra tüketilen tatlılar birçok kişi için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Bu tatlılardan bir tanesi ise bulut tatlısı.

İşte lezzeti ile sizi hayrete düşürecek bulut tatlısı tarifi ve malzemeleri.