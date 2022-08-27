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3 malzemeli bulut tatlısı en bozuk moreli bile düzeltiyor! İşte ağzınızı tatlandıracak tarif

3 malzemeli bulut tatlısı en bozuk moreli bile düzeltiyor! İşte ağzınızı tatlandıracak tarif

Sofraların olmazsa olmazları arasında yer alan tatlılar, farklı çeşitleriyle yemeklerden sonra ağzımızı tatlandırıyor. Bulut tatlısı da internetten en çok aranan tatlılar arasında yer alıyor.

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Tatlı, Türk kültüründe oldukça önemli bir konuma sahip olan besin olarak biliniyor. Özellikle akşam yemeklerinden sonra tüketilen tatlılar birçok kişi için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Bu tatlılardan bir tanesi ise bulut tatlısı.

İşte lezzeti ile sizi hayrete düşürecek bulut tatlısı tarifi ve malzemeleri.

Bulut tatlısı için malzemeler:

  • 1 paket sıvı krema (200 ml)

  • 1 su bardağı tepeleme un

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu 

Şerbeti için:

  • 2,5 su bardağı su

  • 2 su bardağı toz şeker

  • 3 damla limon suyu

Bulut tatlısı nasıl yapılır?

Bulut tatlısı yapmak için öncelikle şerbeti hazırlayın. Bunun için orta boy derin bir tencere içerisine 2 su bardağı toz şeker, 2 buçuk su bardağı su ve 3 damla limon suyu ekleyin. Tencereyi ocak üzerine alıp, şeker eriyene kadar iyice karıştırın. Sonrasında kaynamaya bırakın. Şerbet kaynadıktan sonra 5 dakika daha ocakta kaynatın. Ardından ocaktan alıp, oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Hamuru için; bir kaba 1 paket sıvı krema koyun. Üzerine 1 su bardağı tepeleme un ve 1 çay kaşığı kabartma tozu ekleyin. Hamuru ucu yumuşak bir spatula yardımı ile iyice karıştırarak, toparlayın.

Sonrasında küçük bir kap içine biraz sıvı yağ ekleyin. Elinizi hafifçe yağlayıp, hamurdan cevizden biraz daha küçük parçalar alın. Elinizde bu hamurları yuvarlayıp, yağlanmış fırın tepsisi içine ekleyin. Hazırladığınız tatlıyı önceden ısıtılmış 180 derece fırına koyun. Yaklaşık 30 dakika kadar fırında pişirin.

Tatlı piştikten sonra fırından alın. 1 dakika ilk sıcaklığının gitmesini bekleyin. Sonrasında tatlının şerbeti daha kolay çekmesi için pişen hamurların üzerlerine kürdan batırark, soğuk şerbeti üzerlerine ekleyin. Fırın tepsisinin üzerini kapatıp, bu şekilde 35 dakika kadar bir kez daha bekletin. Sonrasında tatlıları ters çevirip, üst taraflarında şerbeti çekmesi için 15-20 dakika kadar yine bekletin.

Hazırladığınız bulut tatlısını servis tabağına düzgün şekilde dizin. Üzerlerine yeşil toz fıstık veya Hindistan cevizi serpiştirip, tatlınızı servis edebilirsiniz.

Bulut tatlısı ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 40 dakika zaman gerekli. Bu sürenin 10 dakikası hazırlık, 30 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 10 kişilik bulut tatlısı için geçerlidir.

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