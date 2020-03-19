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3 Köprüyü ben yaptım diyorsan koronavirüsün sorumlusu da sensin

Halk TV'de canlı yayına katılan CHP'li Hüsnü Bozkurt söyledikleriyle, Erdoğan muhalifliği hastalığının hangi derecelere kadar vardığını gözler önüne serdi. Bozkurt yaptığı açıklama ile sosyal medyadan tepki aldı.

CHP'nin yayın organı Halk TV'de canlı yayına katılan CHP'li Hüsnü Bozkurt söyledikleriyle, Erdoğan muhalifliği hastalığının hangi derecelere kadar vardığını gözler önüne serdi. Bozkurt, canlı yayında hükümetin korona önlemlerini eleştirirken, koronavirüsün Türkiye'ye girmesinin sorumlusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı olduğunu öne sürdü. Bozkurt'un, "3 Köprü'yü ben yaptım diyorsan koronavirüsün sorumlusu da sensin" sözleri şaşkınlık yarattı.

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