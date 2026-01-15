3 Kente yağmayacak resmen çökecek! Meteoroloji hayatın felç olacağı illeri açıkladı
Meteorolojiden yeniden korkulan açıklama geldi. Yurt geneli hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar yeniden düşecek. Kar yeniden bastıracak ve üç kentte hayat resmen felç olacak. İşte beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ocak Perşembe günü için Karabük, Bartın ve Kastamonu’nun iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurarak sarı kodlu uyarı yayımladı. Yurdun büyük bölümünde soğuk hava, buzlanma, sis ve çığ tehlikesi etkili olurken, vatandaşlardan ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ocak 2026 Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Rapora göre Türkiye genelinde kış şartları etkisini sürdürüyor. Özellikle Batı ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkileyebilir.
Meteoroloji’nin uyarısına göre yağışların,
Karabük’ün kuzeydoğusu ile Bartın’ın ve Kastamonu’nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Bu iller için sarı kodlu meteorolojik uyarı verilirken, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve görüş mesafesinde düşme gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.