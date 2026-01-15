3 Kente yağmayacak resmen çökecek! Meteoroloji hayatın felç olacağı illeri açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ocak 2026 Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Rapora göre Türkiye genelinde kış şartları etkisini sürdürüyor. Özellikle Batı ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkileyebilir.