3 isim AK Parti'ye geçiyor! DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan tepki

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti'nin milletvekili transferlerine tepki gösterdi. Babacan, "3 değil 10 vekil transfer etsen ne yazar, siz tarihe servet transferi yapmış olarak geçeceksiniz" dedi.

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, eski Gelecek Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır AK Parti'ye katılacak.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Grubu'nun TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletvekili transflerlerine tepki gösterdi.

"Memlekette fakir fukaralık diz boyu, uyuşturucu kullanımı almış başını gitmiş, sanal kumar ve bahis nice ocakları söndürüyor" diyen Babacan, AK Parti'nin ise bütün bu sorunlara rağmen milletvekili transfer etmenin peşine düştüğünü belirtti.

Halk TV'de yer alan habere göre Babacan, "Sayın Erdoğan, Siz 3 vekil transfer etseniz ne yazar, 10 vekil transfer etseniz ne yazar! Ülkenin geldiği noktayı görmüyor musunuz yahu? Siz, son iki yıldır yakın tarihimizin en büyük servet transferini gerçekleştirdiniz. Üstelik yoksuldan alıp, zengine transfer ettiniz bu ülkenin servetini. Yüksek faiz sayesinde; parası olan parasına para kattı, yoksullar ise daha da yoksullaştı. Bizzat izin verdiğiniz sanal kumar ve bahisle, milyonlarca insandan aldınız, 7 firmaya verdiniz. Gün gelip, yaşadığımız bu günlerin tarihi yazılırken, kitaplara geçecek olan işte bu 'servet transferi' olacak. Yaptığınız diğer transferler değil" dedi.

