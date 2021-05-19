3 hafta önce evlenmişti! Yasak aşkın sonu korkunç bitti: Otelde kapı çalınınca...
23 yaşındaki genç, 3 hafta önce evlendiği eşini yasak aşkıyla aldatırken sonu korkunç bitti.
Brezilya, MC Kevin adıyla bilinen ünlü şarkıcı Kevin Nascimento Bueno’nun ölümü ile biten yasak aşk skandalını konuşuyor. Nisan ayının sonunda 33 yaşındaki avukat Deolane Bezerra’yla evlenen 23 yaşındaki Bueno geçtiğimiz pazar günü balkondan düşerek hayatını kaybetti.
Bueno, Rio De Janeiro’da kaldığı otele arkadaşı Victor Fontenelle ile birlikte 26 yaşındaki model Bianca Domingues’i davet etti.
Bueno ve Fontenelle burada Domingues’le cinsel ilişkiye girdi.
İlerleyen saatlerde odanın kapısı çalınırken, Bueno çiçeği burnunda eşinin geldiğini düşündü.