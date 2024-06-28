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3 gün sonra değişiyor! Kredi kartı kullananlar dikkat

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3 gün sonra değişiyor! Kredi kartı kullananlar dikkat

Kredi kartı kullananlar dikkat! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalara yolladığı talimat ile kredi kartı limitlerinde değişikliğe gitti.

3 gün sonra değişiyor! Kredi kartı kullananlar dikkat

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), PPK kararı ile faizleri değiştirmezken, kredi kartı faizlerinin sabitlenmesi nedeniyle kart faiz oranlarında da herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

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3 gün sonra değişiyor! Kredi kartı kullananlar dikkat

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısı, bayram öncesi ortaya çıkan "Kredi kartı limitleri düşürülecek" haberinin ardından gözünü BDDK'ya çevirirken, BDDK konuya ilişkin bankalara önemli talimatlar gönderdi.

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3 gün sonra değişiyor! Kredi kartı kullananlar dikkat

GazeteDuvar'da yer alan habere göre Türkiye'de çalışanların aylık geliri ve kredi kartı limitleri arasındaki uyumsuzluk bulunması nedeniyle geçtiğimiz haftalarda bankalara uyarılarda bulunan BDDK, bu konu için de somut girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

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3 gün sonra değişiyor! Kredi kartı kullananlar dikkat

Temmuz ayı itibarıyla birçok bankanın, müşterilerinin kredi kartı limitini düşürmesi beklenirken, kart limitlerinin aylık gelirin 4 ile 8 katı arasına çekileceği öğrenildi.

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