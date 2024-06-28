3 gün sonra değişiyor! Kredi kartı kullananlar dikkat
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalara yolladığı talimat ile kredi kartı limitlerinde değişikliğe gitti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), PPK kararı ile faizleri değiştirmezken, kredi kartı faizlerinin sabitlenmesi nedeniyle kart faiz oranlarında da herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
Milyonlarca kredi kartı kullanıcısı, bayram öncesi ortaya çıkan "Kredi kartı limitleri düşürülecek" haberinin ardından gözünü BDDK'ya çevirirken, BDDK konuya ilişkin bankalara önemli talimatlar gönderdi.
GazeteDuvar'da yer alan habere göre Türkiye'de çalışanların aylık geliri ve kredi kartı limitleri arasındaki uyumsuzluk bulunması nedeniyle geçtiğimiz haftalarda bankalara uyarılarda bulunan BDDK, bu konu için de somut girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.
Temmuz ayı itibarıyla birçok bankanın, müşterilerinin kredi kartı limitini düşürmesi beklenirken, kart limitlerinin aylık gelirin 4 ile 8 katı arasına çekileceği öğrenildi.