3 gün önce 25 liraydı bugün 13 lira oldu! Domates patlıcak biber fiyatlarında indirim şahane
Türkiye'nin sebze üretim merkezi Antalya'da havaların ısınmasıyla birlikte ürün bolluğu başladı. Fiyatlar geçen haftaya göre yarı yarıya düştü. Hale giren ürün üç katı arttı, yeni mahsulle birlikte fiyatların 20 gün içinde normal seviyesine ineceği belirtildi. Yeni mahsullerle mayıs ayında fiyatlar iyice ucuzlayacak. İşte yeni domates, biber, patlıcan fiyatları...
Türkiye'nin en önemli örtü altı üretim üssü Antalya'da uzun süredir devam eden soğuk ve yağışlı hava yerini güneşli günlere bıraktı. Soğuk hava sebze üretimi yapan çiftçiyi olumsuz etkiledi. Bu süreçte çiftçi günlerce don nöbeti tutarken, aşırı nemli giden hava nedeniyle hastalıklarla da mücadele etmek zorunda kaldı. Seralardan çıkan ürünün az olması Antalya'da Toptancı Hali'ne de yansıdı. Ürün azlığı nedeniyle bazı ürünlerin fiyatlarında yükseliş yaşandı.
Kentte havaların ısınmasıyla birlikte seralardaki özellikle domates, salatalık, patlıcan, kabak, biber çeşitlerinin üretiminde artış başladı. Hale giren ürün geçen haftaya göre üç kat artarken, fiyatlar ise neredeyse yarı yarıya düştü. Halde domatesin fiyatı 4-12 TL, patlıcan 7-13 TL, salatalık 4-7 TL, sivri biber 11-25 TL, kabak 2-4 TL, dolmalık biber 10-24 TL olarak belirlendi.
"Üretim az olunca fiyat yüksek oluyor"
Aksu ilçesinde salatalık üretimi yapan Ali Celbiş, havaların ısınmasıyla birlikte ürünlerin çoğalmaya başladığını belirtti. Kış döneminde iklim şartlarına bağlı olarak ürünün az olması nedeniyle fiyatların da yüksek olduğuna değinen Celbiş, “Yüksek görünüyor ama üretim az. Ama gün geçtikçe ürün çoğalır ve vatandaşımız daha ucuza tüketmeye başlar."
Salatalığı 7 liraya verdim ama markette 20 lira
"Bugün salatalığı 7 TL’ye hale verdim ama vatandaşımıza ulaşıncaya kadar sanırım 20 TL’ye kadar yükselir. Arada çok fark var. Nasıl olduğunu biz de anlayamıyoruz. Burada çiftçi kazanmıyor, çünkü girdi maliyetleri çok yüksek. Biz kazanmıyoruz. Biz düşüğe maledelim, tüketicimiz de ucuza yesin. Yerli tohum üzerinde çalışma yapılsın, bir fidenin fiyatı 7-8 TL oldu. Girdiler belimizi büküyor yoksa biz üretiriz” diye konuştu.