3 gün önce 25 liraydı bugün 13 lira oldu! Domates patlıcak biber fiyatlarında indirim şahane

Salatalığı 7 liraya verdim ama markette 20 lira

"Bugün salatalığı 7 TL’ye hale verdim ama vatandaşımıza ulaşıncaya kadar sanırım 20 TL’ye kadar yükselir. Arada çok fark var. Nasıl olduğunu biz de anlayamıyoruz. Burada çiftçi kazanmıyor, çünkü girdi maliyetleri çok yüksek. Biz kazanmıyoruz. Biz düşüğe maledelim, tüketicimiz de ucuza yesin. Yerli tohum üzerinde çalışma yapılsın, bir fidenin fiyatı 7-8 TL oldu. Girdiler belimizi büküyor yoksa biz üretiriz” diye konuştu.