3 gün bekletilip yapılıyor! Sinop'ta fiyatı dudak uçuklattı siparişlere yetişemiyorlar
SİNOP'ta balıkçıların binbir zahmetle yaptığı ürüne talep patladı. 3 gün bekletilerek yapılan ürünün fiyatını duyan şaştı kaldı.
Karadeniz'de bolluğu yaşanan palamut, tezgahları şenlendirdi. Palamut bol olunca Sinoplu balıkçılar, lakerda yapımına da başladı. Meraklıları tarafından özenle hazırlanan lakerdanın yapımı oldukça zahmetli oluyor.
Lakerdanın iyi olması için palamudun irisi ya da torik olması şartı bulunuyor. İlk olarak dilimler halinde kesilen balıkların omurilikleri ince uçlu bir tel yardımıyla temizleniyor.
Balığın temizlenmesinin ardından 3 gün buzlu suda bekletiliyor. Ardından lakerdanın en önemli kısmı tuzlama işlemine geçiliyor. Tuzlanan balıklar buzdolabına kaldırılıyor. Dinlenmeye alınan balıklar daha sonra saklama kaplarına konularak hazır duruma geliyor.
Lakerda yapımı ile ilgili bilgi veren balıkçı İsmail Değer, “Lakerda, kış ayların vazgeçilmezidir. İri palamut ve torik balıklarından yapılıyor. İri balıklar kafaları kesildikten sonra belli bir dilim aralıklarıyla kesilerek suya yatırılır. Suda kanı çıksın diye 3 gün bekletilir." dedi.