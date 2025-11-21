BIST 10.888
DOLAR 42,44
EURO 49,01
ALTIN 5.502,91
HABER /  GÜNCEL

3 büyükşehirde operasyon! 1 milyon 913 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İzmir, Ankara ve İstanbul'daki operasyonlarla 1 milyon 913 bin uyuşturucu hap ile uyuşturucu hap yapımında kullanılan 426 kilogram kimyasal maddeyi ele geçirerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar verilmesini engellediklerini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İzmir, İstanbul ve Ankara emniyet müdürlükleri koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu 6 şüphelinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusu, Kudüs'ün kuzeyinde 1'i çocuk 2 Filistinliyi öldürdü
İmralı'ya kimler gidecek isim isim liste belli oldu! CHP'de sürpriz var
Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında patlama izi var mı? Rapor ortaya çıktı
Çocuklarda tuvalet erteleme alışkanlığı böbrek yetmezliğine kadar gidebilir
Engelli kardeşi için yaptırdığı asansörden düşen kadın hayatını kaybetti
Safranbolu'da 3 katlı tarihi konak küle döndü
İmralı oylaması yapılacak mı komisyonda güçlenen eğilim belli oldu
Karaman'da park halindeki tıra arkadan çarptı karı koca hayatını kaybetti
Diyarbakır'da düğün salonu çıkışında silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı
İBB Meclisi'nde AK Parti Grup Başkanvekili Gökkuş 2026 bütçesini eleştirdi
İBB'nin 2026 mali yılı bütçesi kabul edildi
Anadolu Efes Barcelona'yı son saniyede yendi
