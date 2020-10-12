3 Büyükler Hatay için birlik olup, sosyal medyadan birbirlerine meydan okudu

"1905 FİDAN BAĞIŞLIYORUZ"

Galatasaray da Fenerbahçe'ye meydan okuyarak, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, Hatay'da meydana gelen yangınlar sebebiyle yok olan ormanlarımız ve geleceğimiz için 1905 fidan bağışlayarak Fenerbahçe'ye meydan okuyoruz" dedi.