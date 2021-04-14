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3 bin TL'ye satıyor! Gaziantep'te internette araştırıp başladı ayda 1 ton üretiyor

Demirören Haber Ajansı
3 bin TL'ye satıyor! Gaziantep'te internette araştırıp başladı ayda 1 ton üretiyor

GAZİANTEP'te 27 yaşındaki Ahmet Yıldırım, internetten araştırıp başladığı işte siparişlere yetişemiyor.

3 bin TL'ye satıyor! Gaziantep'te internette araştırıp başladı ayda 1 ton üretiyor

Yukarı Bilenler Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Yıldırım, merak üzerine internetten solucan gübresi ile ilgili araştırma yaptı. Yıldırım, yaptığı araştırma sonunda 2,5 yıl önce kendi üzüm bağlarında kullanmak amacıyla hobi olarak 15 bin Kaliforniya solucanı aldı. 

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3 bin TL'ye satıyor! Gaziantep'te internette araştırıp başladı ayda 1 ton üretiyor

Evlerinin altında depo olarak kullanılan alanı üretim sahasına dönüştüren Yıldırım, solucan besleyerek gübre üretimine başladı. 

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3 bin TL'ye satıyor! Gaziantep'te internette araştırıp başladı ayda 1 ton üretiyor

 Yıldırım, zaman içerisinde çoğalan solucanların sayısı 1 milyon 200 bine, ayda 1 ton gübre üretimine ulaştı. 

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3 bin TL'ye satıyor! Gaziantep'te internette araştırıp başladı ayda 1 ton üretiyor

Yıldırım, kimyasal gübre fiyatlarının yüksek olması ile birlikte solucan gübresinin üründe yüzde 30 ile 40 oranında verimi arttırdığını, daha az suya ihtiyaç duyması ile çiftçiler tarafından tercih edilmeye başlandığını söyledi.

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