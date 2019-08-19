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3 belediye başkanının görevden alınması! HDP olağanüstü toplanma kararı aldı

3 belediye başkanının görevden alınması! HDP olağanüstü toplanma kararı aldı

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınması sonrası açıklama yapan HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, partinin olağanüstü toplanacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı görevinden aldı.

Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

"Halkın iradesi, hukuk yeniden gasp ediliyor"

İçişleri Bakanlığının kararını eleştiren Oluç, "31 Mart'ta kayyumlardan aldığımız belediyelere, yeniden kayyum atıyorlar. Tamamen uyduruk gerekçelerle yapıyorlar bunu. Halkın iradesi, hukuk yeniden gasp ediliyor. Bu iktidarın demokratik hiçbir meşruiyeti kalmamıştır. Türkiye'de demokrasiye darbe üstüne darbe vuruluyor" açıklaması yaptı.

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, HDP üyesi üç belediye başkanının görevden uzaklaştırılması üzerine parti yönetimi olağanüstü toplanacağını duyurdu.

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